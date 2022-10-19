Оператор «Турецкого потока» получил разрешение на продление экспортной лицензии

Оператор газопровода «Турецкий поток», компания South Stream Transport B.V., сообщила о получении продления экспортной лицензии от властей Нидерландов, передает ТАСС.

Соответствующее уведомление было получено 17 октября. Лицензия освобождает оператора газопровода от постановлений Евросоюза, которые запрещают поставки товаров и предоставление услуг, а именно технической поддержки и обслуживания в РФ.

В конце сентября сообщалось, что оператор «Турецкого потока» лишился экспортной лицензии из-за санкций Евросоюза. Амстердам направил South Stream Transport B.V. уведомление со ссылкой на запрет поставок товаров и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания, для использования в России. Оператор подал заявку на восстановление лицензии.

«Турецкий поток» проходит из Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции, его запуск состоялся в январе 2020 года. Проектная мощность газопровода — 31,5 млрд куб. м газа в год.