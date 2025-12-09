Раскрыт смысл роста корпоративных выплат за рождение ребенка до 1 млн рублей

В России повысят лимит необлагаемых налогами корпоративных выплат работникам при рождении ребенка с 50 тыс. рублей до 1 млн рублей. Как объяснил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, новый лимит выплат приблизится к сумме маткапитала, который в этом году составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912 тыс. рублей – на двоих детей.

Отмена налогообложения для выплат до 1 млн рублей – это важная мера поддержки семей со стороны как государства, так и бизнеса. Причем она станет стимулом для компаний активнее поддерживать демографию в стране, считает депутат.

В то же время размер, порядок выплаты законом не регулируются – эти вопросы остаются на рассмотрении компании. То есть работодатель сам вправе решать, какую поддержку он окажет сотрудникам, а также прописать конкретные условия во внутренних документах организации, пояснил Панеш. Все суммы до 1 млн рублей государство освободит от налога и страховых взносов.

«Это позволит бизнесу делать солидные налогово-бесплатные вложения в благополучие семей сотрудников, что будет способствовать достижению общенациональных демографических целей», — убежден парламентарий.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет с 50 тыс. рублей до 1 млн рублей. Он также объяснил, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей, и призвал активно использовать предоставленные возможности и руководствоваться принципами социальной ответственности.

