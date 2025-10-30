Россияне стали чаще вкладываться в фонды денежного рынка

Управляющая компания «Первая» запустила БПИФ «Консервативный», в состав которого вошли краткосрочные облигации с постоянным и переменным купоном, а также инструменты денежного рынка, сообщает пресс-служба компании.

Как отметил генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский, россияне вкладываются в фонды денежного рынка всерьез и надолго.

«Именно поэтому мы запустили еще один аналогичный по своей сути инструмент. Новый фонд может давать даже более высокую доходность, чем денежный рынок», — сказал он.

Он добавил, что ранее УК «Первая» запустила инструмент в формате открытого ПИФа — фонд «Накопительный».

«Мы видим, что люди вкладываются в фонды денежного рынка всерьез и надолго, поэтому запустили еще один аналогичный фондам денежного рынка инструмент. Новый фонд может давать даже более высокую доходность, чем денежный рынок. Ранее мы предложили инвесторам инструмент в формате открытого ПИФа — фонд «Накопительный». Мы видим огромный интерес к нему — с начала года это самый популярный фонд, в который вложили почти 200 млрд рублей. Теперь аналогичный инструмент доступен и на брокерских счетах: инвесторы смогут держать ликвидную часть портфеля с еще большей выгодой», — отметил Бершадский.

В УК «Первая» отметили, что, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков во второй декаде октября составляла 15,45%, а ставка денежного рынка RUSFAR — 16,29%.

Целевое соотношение активов в фонде «Консервативный» — 70% инструментов денежного рынка и 30% облигаций. Как отметили в УК «Первая», ожидаемая доходность в нейтральном сценарии составит 17,9% годовых.

Желающие смогут приобрести паи фонда у российских брокеров. Также в УК «Первая» отметили, что при владении паями от 3 лет появится возможность не платить НДФЛ с прибыли до 3 млн рублей.