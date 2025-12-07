На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали всегда носить при себе определенную сумму наличных

Аналитик Абелев: россиянам следует иметь при себе 5-7 тысяч рублей наличными
Мария Девахина/РИА Новости

Россиянам рекомендовали всегда иметь при себе наличные на всякий случай, несмотря на распространение оплаты банковскими картами и QR-кодами. Об этом заявил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, необходимо носить с собой в кошельке столько денег, сколько человек тратит. Также количество наличных средств зависит от его достатка и региона проживания. В Москве и Санкт-Петербурге в среднем это около 5-7 тысяч рублей, а в регионах — от 2 до 5 тысяч рублей. Абелев отметил, что имея наличными, можно избежать ряда неожиданностей. Иногда оплата наличными предполагает скидку от продавца, так как ему невыгодно принимать оплату картами из-за банковского эквайринга.

До этого юрист Дмитрий Пашин назвал способ увеличить личный лимит на снятие наличных в банкоматах. По его словам, российские банки самостоятельно устанавливают подобные ограничения. По умолчанию они могут составлять 100-300 тысяч рублей в день и 1-3 млн рублей в месяц. Пашин порекомендовал клиентам, которые хотят снять крупную сумму, заранее уведомлять финансовую организацию о своем намерении, чтобы избежать неудобств и выяснить, касаются ли их ограничения. Банк может рассмотреть возможность увеличения лимита после личного обращения клиента.

Ранее юрист рассказала, как россиянам снять наличные прямо на кассе магазина.

