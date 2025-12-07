Эксперт назвал размер минимальной зарплаты в следующем году

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок назвал минимальную зарплату, которую будут получать «на руки» работники в 2026 году. Его слова передает ТАСС.

«При зарплате на уровне МРОТ работники на руки будут получать 23 570 рублей», — уточнил Ляшок.

С 1 января 2026 года в России МРОТ достигнет 27 093 рублей. Об этом 6 декабря сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Также, по информации депутата, повысятся пособия, которые связаны с МРОТ, а именно пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, и по безработице.

До этого в Госдуме предложили установить минимальную пенсию на уровне 50 тыс. рублей. Парламентарии выразили уверенность, что с этой суммой российские пенсионеры смогут оставаться участниками социально-экономической жизни страны.

