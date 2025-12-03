В России рассказали о планах Индии приобрести больше ЗРК С-400

Индия после эффективного применения зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» рассчитывает приобрести большее количество этих систем, Москва рассматривает такую возможность. Об этом заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, индийские военные высоко оценили эффективность использования С-400 «Триумф» в ходе операции «Синдур», а премьер-министр Нарендра Моди сразу по завершении операции поздравил бойцовс их успешным применением.

Шугаев отметил, что высокую результативность систем С-400 «Триумф» вынуждены были признать и ведущие аналитические центры стран Запада, которые отметили эффективность российской системы на 90% против эффективности в 50% американской системыPatriot.

Президент РФ Владимир Путин 4 декабря отправится в Индию с государственным визитом. Ожидается, что в ходе поездки глава государства проведет встречу с президентом Индии Дроупади Мурму. В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в Индии одобрили проведение техобслуживания зенитно-ракетных комплексов С-400.