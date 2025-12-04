На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финский завод, выпускавший Mercedes, начнет производить бронетехнику

Завод финской компании Valmet Automotive, который производил автомобили Mercedes, начнет выпускать бронетехнику оборонной компании Patria. Об этом рассказала пресс-служба Patria.

«Компании Patria Land Oy и Valmet Automotive Oyj договорились о сотрудничестве в области передачи технологий, связанных с производством бронированных машин, а также о производстве первых образцов такой техники», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сотрудничество по передаче технологий начнется незамедлительно. Первые бронированные автомобили Patria будут произведены на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки во второй половине 2026 года.

Предприятие, выпускавшее автомобили Mercedes-Benz, в последнее время испытывало финансовые трудности.

3 ноября немецкая газета Der Tagesspiegel сообщила, что экономика Финляндии может столкнуться с угрозой из-за обязательств перед НАТО.

По данным издания, сейчас страна скатывается от продолжительной стагнации к полноценному экономическому спаду. Экономист Йоонас Тухкури пояснил, что причинами подобной ситуации стали устаревшая структура промышленности, недостаточное разнообразие продукции, региональные диспропорции.

Ранее во Франции раскрыли планы Renault по производству беспилотников для ВСУ.

