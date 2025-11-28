На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян могут не заплатить налоги вовремя

Около 18% опрошенных россиян не уверены, смогут ли вовремя заплатить налоги
Shutterstock

Около 18% опрошенных россиян признались, что не уверены, смогут ли вовремя заплатить налоги. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Многие из них уже сейчас понимают, что просрочат платеж и столкнутся с начислением пени. При этом 32% опрошенных респондентов, напротив, оплатили налоги заранее. 67% из них отметили, что в прошлом году не уследили за сроками и вынуждены были оплачивать начисленные пени, а некоторые даже столкнулись с арестом счетов. Теперь они предпочитают не рисковать и закрывать налоговые вопросы заранее.

23% участников исследования планируют оплачивать или уже оплатили налог кредитной картой, чтобы выиграть время за счет льготного периода или распределить нагрузку по платежам. Для части 12% граждан, чей налог оказался ощутимым, это единственный способ оставить средства на празднование Нового года, не рискуя получить санкции за неуплату начислений.

Отдельное внимание участники исследования уделили налогам на проценты по вкладам — они оплачиваются не по инициативе банка, а самим клиентом после получения уведомления от ФНС. 42% опрошенных признались, что не знали о необходимости платить налог с процентных доходов и впервые столкнулись с уведомлением только в этом году.

«Налог на проценты рассчитывается по простой схеме: ФНС получает от банков данные о суммах начисленных процентов, затем определяет, какая часть дохода превышает необлагаемый минимум, и уведомляет гражданина о сумме к уплате. При этом отсутствие уведомления в каком-либо из государственных приложений не снимает ответственности. Если человек обладает недвижимостью или долями в ней, транспортными средствами, либо получал доходы по вкладу свыше 210 тыс. рублей, он обязан самостоятельно проверить данные в личном кабинете налогоплательщика», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, в случае просрочки пени начисляются с 1 декабря исходя из действующей ключевой ставки, поэтому прошлогодние задержки для некоторых обернулись существенными дополнительными расходами.

Хотя механизм уплаты не менялся, прошлогодний опыт получения начислений, в том числе по неожиданным категориям, облагаемых налогом категорий, таким как доход по вкладам, заставил россиян отнестись к уплате налогов в этом году серьезнее, заключил Баджурак.

Ранее россиянам рассказали, как посчитать пени за неуплату налогов.

