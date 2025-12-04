В Минсельхозе сообщили об интересе Индии к российским яблокам

Индийская сторона заинтересована в поставках яблок из России. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе беседы с журналистами в Дели, передает «Интерфакс».

«Сегодня коллеги озвучили интерес к поставкам наших яблок», — заявила она.

Лут отметила, что зарубежные поставки российских яблок на данный момент носят пробный характер. По ее словам, яблоки в России вкусные и, по поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году страна полностью перейдет на собственные яблоки.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что в рамках сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса (АПК) стороны дополняют разные сегменты рынков стран. Лут рассказала, что Индия поставляет в Россию креветки. Помимо этого, Индия хочет поставлять животноводческую продукцию на рынок страны, однако РФ в данном вопросе сама закрывает свои потребности, поэтому дальнейшие решения будут зависеть от конъюнктуры рынка и «определенных сезонов».

Кроме того, российская сторона может нарастить импорт тропических фруктов, спрос на которые растет в стране.

До этого замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что Россия хотела бы в несколько раз увеличить закупки товаров и услуг из Индии.

По его словам, данное желание не сиюминутная история, а «стратегический выбор», потому что Индия является одним из ключевых драйверов мировой экономики и лидером роста на ближайшие десятилетия из-за благоприятной демографической ситуации.

Ранее Решетников предложил производителям из Индии выйти на российские маркетплейсы.