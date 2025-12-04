Стало известно, как влияет на россиян выигрыш в лотерею

ВЦИОМ: выигрыш в лотерею практически не влияет на россиян и их привычный уклад

Победы в лотереях, даже самые крупные, практически не влияют на характер человека и его привычный уклад. Значительные суммы, по словам участников, прежде всего дают ощущение устойчивости и позволяют улучшить бытовой комфорт, а масштаб выигрыша напрямую связан с уровнем ощущаемой финансовой свободы. Такие выводы содержатся в опросе ВЦИОМ среди победителей гослотереи «Столото» за 2024 год (данные есть у «Газеты.Ru»).

Среди тех, кто получил свыше 1 млн рублей, о росте финансовой уверенности заявили 72% участников опроса, а среди обладателей выигрышей от 10 млн рублей и выше — уже 91%.

Большинство респондентов с суммой приза от 1 млн руб. демонстрируют серьезное, взвешенное отношение к финансам независимо от того, заработаны они или выиграны (88%). Каждый второй считает, что накопления и лотерейный приз ничем не отличаются с точки зрения управления средствами (52%). Еще 36% воспринимают выигрыш как ресурс, который стал возможен благодаря всем участникам тиража.

Приоритеты в расходовании средств преимущественно рациональные: покупка или улучшение жилья (38%), поддержка родных (29%), закрытие долгов и кредитов (27%), приобретение автомобиля или катера (15%). Готовность помогать близким чаще встречается среди молодых победителей 18–35 лет: 38% против 29% по всей выборке.

Планы на использование выигрыша заранее составляли не все. Более половины опрошенных (55%) входили в лотерею без конкретных намерений. Напротив, 42% заранее знали, на что направят средства, и в 65% случаев этот план сохранили после объявления результатов. Среди тех, кто решил все уже после получения информации о сумме приза (а это две трети группы без предварительных планов), большинство также следовали выбранной стратегии. В целом 91% игроков, имевших план — до или после победы, смогли придерживаться его полностью.

В опросе приняли участие 500 победителей лотереи «Столото».

В «Столото» напомнили, что выигрыши в лотерею до 4 тыс. рублей не облагаются налогом. Если сумма за календарный год находилась в диапазоне от 4 тыс. до 15 тыс. рублей, победитель обязан самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года и перечислить налог до 15 июля. При выигрыше от 15 тыс. руб. налог удерживает и перечисляет оператор, выплачивающий приз. Для налоговых резидентов РФ действует прогрессивная шкала: до 2,4 млн рублей — 13%; с превышения 2,4 млн рублей — 15%; свыше 5 млн рублей — 18%; свыше 20 млн рублей — 20%; свыше 50 млн руб. — 22%. Для нерезидентов ставка фиксированная — 30%, независимо от суммы выигрыша.

Крупный выигрыш может обернуться кризисом идентичности, депрессивным состоянием и разрывом отношений с близкими. О том, как устроен феномен «халявы», почему людям так легко продать большие скидки и способно ли стремление к легкой выгоде перейти в зависимость, «Газете.Ru» рассказала кризисный психолог, замруководителя Федерального координационного центра по развитию психолого-педагогической помощи в системе образования РФ МГППУ Анна Ермолаева.

