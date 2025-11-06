Россиянин стал миллионером, не угадав в лотерее ни одного числа

Житель Карелии выиграл в лотерею более 25 млн рублей, не угадав ни одного числа

Житель Карелии Владислав Левоев выиграл в лотерею более 25 млн рублей, не угадав ни одного числа. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина рассказал, что принял решение участвовать в лотерее после ссоры с женой. Он просто зашел в мобильное приложение и купил билет.

Чтобы выиграть в лотерее, Левоеву необходимо было угадать либо 12 чисел из 24, либо ни одного. Россиянин выбрал числовую комбинацию в игровом поле наугад, не угадал ни одного числа, рассказали организаторы игры. Это и принесло участнику суперприз.

Левоев поделился, что поначалу спутал новость о своей победе с рекламой. Когда же понял, что на самом деле произошло, впал в ступор. Он отправил жене скриншот экрана с суммой, та очень удивилась. Пара вскоре помирилась.

Левоев работает в Карелии дорожным строителем. Полгода назад у него родилась дочь, которой он старается посвящать как можно больше времени. Свой выигрыш россиянин намерен потратить на покупку собственного дома и автомобиля, а оставшуюся часть отдаст близким.

