В мире увеличилось число долларовых миллиардеров

UBS: число долларовых миллиардеров в 2025 году выросло на 287 человек

Число долларовых миллиардеров в мире по состоянию на апрель 2025 года увеличилось на 287 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из исследования швейцарского банка UBS, с результатами которого ознакомился «Интерфакс».

По данным аналитиков, это максимальный прирост за все время, что ведется исследование, за исключением 2021 года, когда в мире появилось 416 новых долларовых миллиардеров. На данный момент в мире насчитывается 2,919 тысяч миллиардеров, среди них 2545 мужчин и 374 женщины. Их совокупное состояние за год увеличилось на 13% — до $15,8 трлн.

Согласно информации UBS, больше всего долларовых миллиардеров проживает в США (924). На втором месте Азиатско-Тихоокеанский регион, на третьем — Европа, Ближний Восток и Африка.

В сентябре журнал Forbes составил ежегодный рейтинг богатейших людей на планете. Первую строчку в нем четвертый год подряд занял основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого преодолело отметку в $400 млрд. На втором месте в списке оказался сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон. Его состояние оценивается в $276 млрд. На третьем месте — сооснователь Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с состоянием $253 млрд.

