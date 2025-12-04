Сеть магазинов Incity объявили банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Модный континент», владевшее сетью магазинов женской одежды Incity, и открыл в компании конкурсное производство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Начальная процедура банкротства была начата в отношении должника в июне по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Зимина. Суд включил требования бизнесмена к ритейлеру в размере более 136 млн рублей в реестр требований кредиторов «Модного континента».

В судебных документах говорится, что права требования к АО «Модный континент» Зимин приобрел у банка «Финсервис», которому ритейлер задолжал по двум договорам кредитной линии 2023 и 2024 годов. После этого временным управляющим был утвержден Игорь Маслов, член ассоциации МСРО «Содействие».

Под брендами «Модного континента» (Incity и Deseo — прим. ред.) работало 52 магазина, из них 14 — в Москве, торговые точки были также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване.

Согласно данным «БИР-Аналитик», основными акционерами АО «Модный континент» являются восемь российских граждан с долей более 70%. Их фамилии не раскрываются. Также среди акционеров — кипрская компания United Capital Partners Selected Assets Limited с долей около 27%, гражданин Великобритании и еще два офшора.

Ранее стало известно, что все больше молодых россиян прибегают к банкротству.