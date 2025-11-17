На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Все больше молодых россиян прибегают к банкротству

Эксперт Лесников: в России все больше молодых людей обращаются к банкротству
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

В последнее время стремительно уменьшается возраст тех, кто прибегает к процедуре банкротства физлиц. Если в 2020 году основное «ядро» обратившихся составляли граждане старше 45 лет (78%), то в 2025 их доля снизилась до 58% (по данным исследования, проведенного Фондом защиты должников по обращениям с 2016 года). Об этом «Газете.Ru» рассказал Николай Лесников, Фонд защиты должников.

Эксперт перечислил основные причины, почему молодые россияне все чаще прибегают к банкротству.

Первая — появились банковские продукты, которые позиционируются на рынке как студенческие. Оформление кредитной карты или займа доступно с 18 лет.

Вторая — жертвами мошенников становятся не только пожилые люди, несмотря на то, что такое мнение по-прежнему распространено. Молодежь «покупается» на схемы через фиктивные доставки подарков и цветов, компьютерные и мобильные игры, предложения товаров «люкс».

Третья — нетерпеливость тех, кто только начинает трудовую деятельность. Хочется все и сразу: дорогой смартфон, туристическую поездку, «красивую жизнь» с развлечениями. В то время как навыков планирования собственного бюджета еще нет.

Четвертая — нестабильный доход. Многие представители молодого поколения склонны к смене места работы чаще, чем граждане старше. Поэтому могут образовываться простои, в том числе в доходах.

«В 2015–2020 годах мы четко видели тенденцию к «умалчиванию» у заемщиков и должников до 30 лет. Это было в своем роде «море по колено» или «ну а что мне сделают?» Неофициальная работа, до пенсии далеко, испытывать терпение кредиторов казалось даже некоторой игрой. Тогда 54% обратившихся за консультацией принимали решение ничего не предпринимать, абстрагируясь от проблемы. Сейчас этот процент уже значительно ниже — 21%. Связано это в том числе с курсом государства на официальные доходы, распространением формата удаленной работы, когда денежные средства перечисляются на карты (а карты могут быть арестованы). Можно сказать, что следуют пути «обойдется» теперь самые отчаянные», — рассказал Лесников.

Ранее были названы частые ошибки россиян, которые приводят к отказу в банкротстве.

