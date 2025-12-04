Назван крупнейший должник России

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Всемирный банк: Бангладеш стала крупнейшим должником России, обогнав Белоруссию
Mina Kim/Reuters

По итогам 2024 года крупнейшим должником России среди всех стран мира стала Бангладеш, которая обогнала лидировавшую много лет Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Всемирного банка.

Задолженность азиатского государства за 12 месяцев выросла на 19%, до $7,8 млрд. В то же время долг Белоруссии сократился на $125 млн, до $7,6 млрд.

По данным агентства, тройку лидеров замкнула Индия, у которой обязательства перед РФ выросли на 19%, до $4,9 млрд. На четвертом месте идет Египет с результатом $4,1 млрд, а пятым — Вьетнам, у которого $1,4 млрд.

Помимо этого, свыше $1 млрд долларов России должны Афганистан и Йемен.

До этого президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что государственный долг России до сих пор остается самым низким в мире. По словам главы государства, он составляет менее 20% ВВП.

Глава государства отметил, что Россия продолжает вести сбалансированную и ответственную бюджетную политику, а также добиваться замедления ценовой динамики.

Ранее Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП.

