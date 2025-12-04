В России оценили идею ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Идея ввести в России предновогоднюю выплату для пенсионеров является популизмом. Об этом «Москве 24» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя соответствующее предложение.

«Наша система социальной защиты построена на принципе адресности: помощь предоставляется тем, кто в ней больше всего нуждается, и эта работа ведется системно. В этом контексте предложение выдать по 5 тысяч рублей под Новый год выглядит чистой воды популизмом», — сказал эксперт.

Он добавил, что такие массовые выплаты не предусмотрены в федеральном или региональном бюджете, поэтому средств на такие «подарки» нет. Вместо таких мер Сафонов призвал усилить системную поддержку ключевых категорий граждан и, например, изменить механизм повышения пенсий — ввести промежуточные индексации.

Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минтруда России Антону Котякову, в котором предложил ввести предновогоднюю выплату для всех категорий пенсионеров. В документе предлагается ввести ежегодную выплату «Новогодний капитал» для улучшения социальной защиты и качества жизни пенсионеров.

Размер выплаты составит 5 тысяч рублей, которые будут выплачиваться единовременно. Средства должны поступить не позднее чем за две недели до 31 декабря.

Ранее в Госдуме объяснили, почему пенсионеры не получат предновогодние выплаты.