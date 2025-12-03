В России анонсировали повышение пенсий и соцвыплат для инвалидов

Инвалидам в России повысят пенсии и социальные выплаты в 2026 году, рассказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин к Международному дню инвалидов 3 декабря.

«В 2026 году система льгот для людей с инвалидностью в России включает несколько уровней. Прежде всего, это пенсионное обеспечение — страховая или социальная пенсия, размер которой зависит от группы инвалидности и подлежит индексации. Так, с 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, а с 1 апреля социальные — на 6,8%. Наряду с этим предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), в состав которой входит набор социальных услуг (НСУ). Он включает обеспечение необходимыми лекарствами, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения», — отметил Мосягин.

По его словам, важно, что получатель имеет право отказаться от этого набора в натуральной форме и получить вместо него денежную компенсацию. Кроме того, действуют льготы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, налогообложения, транспортного обслуживания, а также гарантии в области образования и трудоустройства, уточнил экономист.

Что касается вопроса о достаточности этих мер, здесь картина неоднозначная, констатировал Мосягин. Он пояснил, что, безусловно, ежегодная индексация выплат и развитие цифровых сервисов (электронные справки об инвалидности и онлайн-оформление льгот) — это позитивные шаги, которые делают систему более современной и гибкой. Однако данные ООН напоминают нам, что люди с инвалидностью по-прежнему составляют непропорционально большую долю беднейшего населения мира, сталкиваются с барьерами в доступе к работе, образованию и системе здравоохранения, посетовал Мосягин. По его мнению, это указывает на то, что даже существующие льготы далеко не всегда полностью нивелируют дополнительные расходы и социальное неравенство.

Мосягин подчеркнул, что работа по совершенствованию системы поддержки должна быть продолжена. В качестве приоритетов экономист видит дальнейшее развитие программ активной реабилитации и содействия трудоустройству, включая поддержку удаленной занятости. Одновременно с этим необходимо наращивать усилия по созданию по-настоящему инклюзивной и безбарьерной среды в городах и поселках, чтобы льготы не просто компенсировали ограничения, но и помогали людям с инвалидностью вести полноценную, независимую жизнь, заключил экономист.

Ранее в Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для семей с детьми-инвалидами.