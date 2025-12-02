На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦБ рассказали о планах по смягчению денежно-кредитной политики

Набиуллина: Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Центральный банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики после снижения ключевой ставки в октябре. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает РИА Новости.

«Решение, которое мы приняли по снижению ключевой ставки, пусть с небольшим шагом, — это продолжение смягчения денежно-кредитной политики», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что повышение прогнозной траектории является пересмотром ожиданий регулятора по ключевой ставке. Глава ЦБ уточнила, что в рамках прогноза Центробанк продолжит смягчать денежно-кредитную политику, но более медленными темпами.

24 октября Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

Ранее глава РСПП допустил снижение ключевой ставки ЦБ на «чуть-чуть».

