Google оштрафовали на миллионы рублей в РФ

Таганский районный суд Москвы привлек корпорацию Google к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Корпорация Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил корпорации наказание в виде штрафа в размере 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей.

13 ноября портал News24 сообщал, что компания Google согласилась выплатить свыше $40 млн южноафриканским СМИ за пять лет по сделке с регулятором Южной Африки в рамках расследования антиконкурентных практик компании.

Отмечается, что также соглашения с комиссией достигли Meta (признана в России экстремистской и запрещена), TikTok и Microsoft, которые должны изменить свои практики с тем, чтобы поддержать местные средства массовой информации. Исключением стала социальная сеть X, которой власти Южной Африки предписали принять аналогичные меры.

В октябре стало известно, что Верховный суд ЮАР исполнит решение московского арбитражного суда о взыскании 10 млрд рублей с российской «дочки» Google по делу о банкротстве.

Ранее на Google наложили многомиллиардный штраф в Евросоюзе.