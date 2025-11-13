На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Google выплатит десятки миллионов долларов южноафриканским СМИ

News24: Google выплатит более $40 млн СМИ ЮАР по сделке с регулятором
true
true
true
close
IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

Компания Google согласилась выплатить свыше $40 млн южноафриканским СМИ за пять лет по сделке с регулятором Южной Африки в рамках расследования антиконкурентных практик компании. Об этом сообщил портал News24, ссылаясь на комиссию ЮАР по вопросам конкуренции.

«Комиссия сообщила, что достигла соглашения с Google, в рамках которого он заплатит 688 млн рэндов ($40.4 млн — «Газета.Ru») СМИ ЮАР за пять лет», — говорится в публикации.

Отмечается, что также соглашения с комиссией достигли Meta (признана в России экстремистской и запрещена), TikTok и Microsoft, которые должны изменить свои практики с тем, чтобы поддержать местные средства массовой информации. Исключением стала социальная сеть X, которой власти Южной Африки предписали принять аналогичные меры.

Власти ЮАР вели расследование в отношении компании Google, подозревавшейся в антиконкурентных практиках, которые вредили охвату местных СМИ.

В октябре сообщалось, что Верховный суд ЮАР исполнит решение московского арбитражного суда о взыскании 10 млрд рублей с российской «дочки» Google по делу о банкротстве.

Ранее на Google наложили многомиллиардный штраф в Евросоюзе.

