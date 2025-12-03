Датская почта прекратит доставлять письма из-за популярности маркетплейсов

Датская почтовая служба (PostNord) до конца года прекратит заниматься доставкой писем, оставив из своего функционала только доставку посылок. Об этом сообщает Bild.

«Последнее письмо будет доставлено в конце декабря, после чего все будет кончено… С прекращением приема писем почтовые ящики будут демонтированы», – пишет издание.

Как отмечается, объем почтовых отправлений в Дании с 2000 года упал более чем на 90%. В то же время в онлайн-торговле происходит рост продаж, который обусловил повышенный спрос на доставку посылок.

«Мы хотим стать предпочтительным сервисом доставки посылок для датчан», – прокомментировали ситуацию в почтовой службе Дании.

Издание отмечает, что, начиная со следующего года, датчанам для отправки писем придется прибегать к услугам частных служб доставки. Как утверждают журналисты, традиционная бумажная почта стремительно теряет свою значимость, а цифровая коммуникация становится все более распространенной в повседневной жизни. Из-за чего почтовые компании борются с сокращением объемов почтовых отправлений и финансовыми потерями. Поэтому многие почтовые сервисы пытаются перестроиться.

В конце ноября «Почта России» также изменила правила оформления посылок. Так, с декабря международные отправки переводятся на обновленную технологию, которая предполагает замену первой буквы в штриховом идентификаторе отправлений. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

