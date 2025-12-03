Общественники опровергли аргументы банков о нечестной конкуренции маркетплейсов

Московское общество защиты потребителей (МОЗП) назвало инициативу крупнейших банков РФ о запрете скидок на маркетплейсах экономически несостоятельной, юридически манипулятивной и этически лицемерной. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на обращение МОЗП к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Организация подробно проанализировала предложения финансистов и опровергла все их аргументы. В ходе исследования было выяснено, что, предлагая скидки при оплате с помощью своих инструментов, маркетплейсы делятся экономией от комиссии за эквайринг в адрес тех самых банков — более 2% с каждой совершенной покупки.

Члены Московского общества защиты потребителей просят главу кабмина отклонить требование экономистов, поскольку оно приведет к «росту цен, стагнации в финтехе и замедлению экономического роста».

«Апелляция банков к зарубежной регуляторике ценообразования на цифровых платформах опровергается детальным анализом, показавшим, что нормативное регулирование в США, ЕС, Китае, Турции направлено против методов недобросовестной конкуренции, но не признает таковым и не подавляет стимулирование покупок за счет скидок и программ лояльности, предлагаемых платформами в своих платежных инструментах», — объяснил глава МОЗП Антон Недзвецкий.

В ноябре Центральный банк России после жалоб крупных банков предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать на своих площадках продукты дочерних банков и менять цену товара в зависимости от способа оплаты, предлагая специальные скидки при оплате «своей» картой. Аргумент регулятора сводился к тому, что такие программы лояльности дают маркетплейсам и их банкам заведомо неконкурентное преимущество и искажают рынок финуслуг и торговли, поэтому ФАС предлагается сделать дополнительным контролером в этом вопросе.

Ранее глава ВТБ высказался о равном подходе к банкам на маркетплейсах.