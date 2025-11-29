На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Почта России» поменяет правила оформления международных посылок

С 1 декабря «Почта России» изменит систему оформления международных отправлений
Александр Гальперин/РИА «Новости»

«Почта России» с 1 декабря 2025 года изменит правила оформления международных отправлений. Об этом говорится в письме компании, которое получило РИА Новости.

В документе сообщается, что с начала декабря международные продукты «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М» будут переведены на обновленную технологию. Она предполагает замену первой буквы в штриховом идентификаторе отправлений: вместо префикса R будет использоваться буква L.

Также отмечается, что оформление и прием таких посылок автоматически перейдут на новый префикс.

Компания уточнила, что изменения проводятся в связи с решением Всемирного почтового союза — специализированного учреждения ООН, отвечающего за регулирование международных почтовых услуг.

В ноябре «Почта России» возобновила доставку посылок в США по ряду категорий после ее временной приостановки на фоне отмены Вашингтоном беспошлинного режима. В компании уточнили, что с этого момента россияне снова могут отправлять подарки и образцы стоимостью до $100, а также документы без товарных вложений. Подчеркивается, что при оформлении отправления необходимо безошибочно указать категорию содержимого, иначе посылка не будет доставлена.

Ранее в Госдуме предложили внедрить платную доставку документов из МФЦ.

