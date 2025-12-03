На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минфине назвали сумму, которую может недополучить бюджет РФ в декабре

Минфин: бюджет в декабре может недополучить 137,6 млрд руб. нефтегазовых доходов
Владимир Баранов/РИА Новости

Российский бюджет в декабре может недополучить 137,6 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении Минфина.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в декабре 2025 года в размере минус 137,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

При оценке учитывался отложенный пересчет сумм возмещения в рамках демпфирующей составляющей, а также изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 сентября 2025 года.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Основные параметры бюджета на 2026 год рассчитаны исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в 235,067 трлн рублей и инфляции не более 4%. Доходы федерального бюджета ожидаются в размере 40,283 трлн рублей (17,1% ВВП), а расходы — 44,069 трлн рублей (18,7% ВВП). При этом дефицит составит 3,786 трлн рублей.

Ранее Путин оценил потери бюджета из-за ввоза товаров без документов.

