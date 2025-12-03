На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский рынок акций отреагировал на результаты переговоров России и США

Индекс Мосбиржи отреагировал падением на результаты переговоров России и США
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Российский рынок акций падает в первый час утренней торговой сессии 3 декабря после переговоров президента России Владимира Путина с делегацией США. Это следует из данных торгов.

На старте утренней сессии индекс Московской биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снижался чуть более чем на 1% в сравнении с предыдущим закрытием. К 8:12 (мск) снижение замедлилось, опускаясь на 0,64%, до 2 650,11 пункта.

После переговоров помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон не нашли компромиссный вариант мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

Поздно вечером 2 декабря в Кремле прошла встреча Путина с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Переговоры продлились почти пять часов. С российской стороны на ней также присутствовали Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.

