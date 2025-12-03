На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков сообщил, что компромиссного варианта плана по Украине после переговоров нет

Ушаков: пока компромиссного варианта мирного плана по Украине найдено не было
Denis Balibouse/Reuters

Стороны переговоров в Кремле не нашли компромиссный вариант мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Пока еще компромиссного варианта [мирного плана по Украине] найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать», — сказал он, отметив, что работа в этом направлении продолжится.

Ушаков рассказал, что конкретные формулировки мирного плана США во время переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом не обсуждались. Речь шла о сути документов.

Он добавил, что стороны договорились не раскрывать суть переговоров.

Поздно вечером во вторник в Кремле прошла встреча Путина с Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Переговоры продлились почти пять часов. С российской стороны на ней присутствовали Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее СМИ назвали три пункта плана Трампа, по которым Россия не пойдет на уступки.

Переговоры о мире на Украине
