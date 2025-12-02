На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, кто получит двойную выплату пенсии в декабре

Депутат Нилов: пенсионеры получат двойную выплату в конце декабря 2025 года
Александр Кряжев/РИА Новости

Пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, в конце декабря 2025 года получат проиндексированную пенсию за январь. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров. Выплата будет произведена раньше из-за новогодних праздников, а размер индексации составит 7,6%.

«В конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров», — сказал Нилов.

Индексация пенсий в 2026 году запланирована с 1 января, а не с 1 февраля.

29 ноября эксперт Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что в декабре увеличатся пенсии россиян, достигших 80 лет. По словам Подольской, у этой категории граждан фиксированная часть страховой пенсии увеличится вдвое.

Ранее российский чиновник заставил пенсионерку платить ему за обидные посты в соцсетях.

