В Госдуме раскритиковали платные цифровые квитанции ЖКХ

Депутат Миронов назвал «новой обдираловкой» платные электронные квитанции ЖКХ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Планами ввести платные услуги в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ Минстрой залезает в карман граждан — это обдираловка. Об этом«Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«В последние годы в России появилась очень нехорошая тенденция: сначала гражданам навязывают различные электронные сервисы и системы, а затем постепенно начинают делать их платными. Такими темпами скоро мы дойдем до платным подписок на «Госуслугах» и мессенджере MAX, и этому придумают какое-то очень «логичное» обоснование. Планы сделать платные услуги в ГИС ЖКХ — это новая обдираловка, причем в самое неподходящее время, когда людям и без того тяжело», — считает Миронов.

По мнению парламентария, для того, чтобы покрывать расходы оператора системы, нужно «не залезать снова в карман граждан», а наводить порядок с расходованием тех средств, которые россияне уже платят за ЖКХ.

«Тарифы постоянно повышают, деньги улетают, как в черную дыру, сети не обновляют, и это грозит ростом аварий. Нужно заморозить рост цен и провести масштабный аудит отрасли», — заявил Миронов.

До этого в Минстрое сообщили о планах ввести плату за доставку электронных квитанций за ЖКУ, за подготовку документов для взыскания долгов и их направление в суды, за автоматизацию приема и учета заявок и диспетчеризацию.

Ранее депутат Миронов призвал избавиться от транспортного налога.

