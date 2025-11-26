На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о двойном повышении тарифов ЖКУ в следующем году

Правительство установило двухэтапную индексацию платы за ЖКУ на 2026 год
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Правительство утвердило предельные значения индексации платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

С начала года тарифы на ЖКУ будут повышены единообразно по всей стране — в среднем на 1,7%. Однако с 1 октября ожидается более заметный рост, при этом его масштаб будет зависеть от региона. Наибольшее повышение прогнозируется в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). Минимальный прирост — в Республике Хакасия и Чукотском автономном округе (по 8%). В Москве тарифы увеличатся на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

Кроме общего лимита повышения коммунальных платежей, с 1 октября в ряде регионов предусмотрены дополнительные допустимые отклонения для отдельных муниципалитетов. Это дает местным властям возможность поднимать тарифы выше установленного уровня, что может привести к превышению ожидаемого роста расходов. Наибольшие значения допустимых отклонений установлены для Ставропольского края (21,9%), Пермского края (14,9%) и Орловской области (14,9%). Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя отклонения не предусмотрены — они остаются на нулевом уровне.

До этого сообщалось, что в России сместится срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Сейчас платить за коммуналку нужно до 10-го числа месяца, который следует за истекшим месяцем. С 1 марта 2026 года оплачивать ЖКУ нужно будет уже до 15-го числа.

Ранее в Госдуме рассказали о современных требованиях к счетчикам электроэнергии.

