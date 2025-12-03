Юрист объяснила, почему нужно сообщать об ошибках в налоговых уведомлениях

Юрист Мучараева: в случае ошибки в налоговом уведомлении нужно обратиться в ФНС

При обнаружении некорректных сведений в налоговом уведомлении россиянам следует сразу обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) для перерасчета. Об этом РИА Новости сообщила налоговый консультант Оксана Мучараева.

Эксперт напомнила, что в 2025 году вступил в силу внесудебный порядок списания налоговых долгов.

«Если физическое лицо, не являющееся ИП, не уплатит налоги в установленный срок, инспекция вправе без решения суда взыскать задолженность с его имущества: в первую очередь, за счет денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, если их недостаточно — за счет другого имущества», — сказала юрист.

Мучараева добавила, что заявление о перерасчете нужно подать как можно скорее. По ее словам, если доводы заявителя подтвердятся, то будет сформирован новый документ.

В ноябре кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что по закону пени за неуплату налогов начисляются за каждый календарный день просрочки — с момента появления недоимки до фактической уплаты налога. Эксперт уточнил, что для граждан она рассчитывается исходя из 1/300 действующей ключевой ставки Банка России.

