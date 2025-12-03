В России выросли цены на искусственные елки, гирлянды и елочные игрушки

Средняя цена искусственной елки в России за год возросла на 11%

Средняя цена искусственной елки и минимального набора украшений для нее в этом году составит в России 4808 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

При сравнении продаж искусственных елок, гирлянд и елочных игрушек с 1 октября по 25 ноября нынешнего и прошлого года, выяснилось, что россияне стали покупать их больше. Так, продажи елок возросли на 11%, гирлянд — на 5%, елочных игрушек — на 7%. Средняя цена искусственной елки составила 3704 рубля, увеличившись за год на 11%. Гирлянды стоили 601 рубль (+12%), набор елочных игрушек — 503 рубля (+14%).

30 ноября стало известно, что средняя стоимость российского шампанского за последний год выросла на 10,2%.

До этого сообщалось, что средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%, несмотря на хороший улов рыбы. К Новому году икра может подорожать еще больше из-за инфляции и роста издержек, которые перечеркнули положительный эффект от хорошего улова.

Ранее россиян предупредили о росте цен на кофе в 2026 году.