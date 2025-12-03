На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выросли цены на искусственные елки, гирлянды и елочные игрушки

Средняя цена искусственной елки в России за год возросла на 11%
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Средняя цена искусственной елки и минимального набора украшений для нее в этом году составит в России 4808 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

При сравнении продаж искусственных елок, гирлянд и елочных игрушек с 1 октября по 25 ноября нынешнего и прошлого года, выяснилось, что россияне стали покупать их больше. Так, продажи елок возросли на 11%, гирлянд — на 5%, елочных игрушек — на 7%. Средняя цена искусственной елки составила 3704 рубля, увеличившись за год на 11%. Гирлянды стоили 601 рубль (+12%), набор елочных игрушек — 503 рубля (+14%).

30 ноября стало известно, что средняя стоимость российского шампанского за последний год выросла на 10,2%.

До этого сообщалось, что средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%, несмотря на хороший улов рыбы. К Новому году икра может подорожать еще больше из-за инфляции и роста издержек, которые перечеркнули положительный эффект от хорошего улова.

Ранее россиян предупредили о росте цен на кофе в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами