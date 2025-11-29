Россиян предупредили о росте цен на кофе в 2026 году

Сергей Митрофанов, директор по маркетингу кофейной компании «Сварщица Екатерина», рассказал «Газете.Ru», стоит ли ждать повышения цен на кофе в 2026 году, и на сколько.

«Стоимость кофе — результат длинной сложной цепочки, которая начинается задолго до появления пачки кофе на полке. На стоимость зерна влияют урожайность в странах-производителях, климатические риски (засухи, дожди, заморозки), уровень мирового спроса, затраты на логистику, обжарку, инфляция и колебания валютных курсов. Российский рынок кофе — полностью импортный, кофе в наших широтах попросту не растет, так что цены у нас, разумеется, напрямую зависят от мировых цен, а также от курса доллара», — объяснил он.

Если говорить о глобальных трендах, стоит начать с ситуации на биржах. Практически весь мировой объем кофе сегодня продается на нескольких биржах, ключевыми из которых являются Межконтинентальная биржа в Лондоне, где происходят торги по робусте, и Межконтинентальная ICE (International Coffee Exchange) в Нью-Йорке, торгуемые по арабике. По данным ICE, в сентябре 2025 года мировые цены на кофе находились на уровне $3,25 за фунт (примерно $7,15 за кг) — это один из самых высоких показателей за последние годы. За год, с сентября 2024 по сентябрь 2025, средняя цена на кофе выросла примерно на 25%. И, к сожалению, здесь прогнозы пока неутешительные — цены будут расти.

«Важно помнить, что кофе — это сезонный сельскохозяйственный продукт, который закупается обычно в начале сезона в стране произрастания и поставляется по контрактам в течение всего следующего года. Те лоты, что к нам приезжают сегодня, были выкуплены или законтрактованы 6, а то и 8–12 месяцев назад. Поэтому биржевые колебания на розничных ценах на кофе отражаются не очень быстро, обычно лаг влияния на рынок гораздо более долгосрочный — это полгода-год. Так что как повлияет ситуация на бирже на цены на кофе в России в следующем году, нам только предстоит увидеть», — считает эксперт.

Рост цен на бирже не всегда значит, что все подорожает и в России.

«Например, из-за неурожая в Эфиопии кофе из этой страны может стать дороже и его будет сложнее приобрести, но мы можем, к примеру, подобрать какие-то лоты в соседней Кении. Обжарщики спешиалти кофе всегда находятся в поиске, подбирая ассортимент, который будет отвечать нашим высоким требованиям по вкусу, но при этом сбалансированным по цене. И здесь выбор у России все еще велик», — заявил он.

Впрочем, биржевые цены и урожайность — это далеко не все факторы влияния.

«Как я уже сказал, ключевой фактор, определяющий цены на кофе в России, — это курс доллара. К слову, в первом полугодии 2025 года мы наблюдали даже снижение цен в рознице за счет укрепления курса рубля. Пока серьезных опасений по поводу повышения цен из-за скачков курса нет, будем надеяться, что спокойным для нашей отрасли будет и следующий, 2026-й, год», — сказал Митрофанов.

Кроме биржевых цен и курса доллара, существуют объективные параметры, которые определяют стоимость готового кофе: цены на оборудование, его ремонт и обслуживание, логистика и многое другое.

«К сожалению, все эти статьи расходов поставщиков и обжарщиков тоже растут год к году, что не может не сказываться на ценах на кофе. Конечно, при росте расходов поднимаются и цены. Учитывая все факторы, которые я назвал, давать какие-то глобальные прогнозы о том, что будет с ценами в следующем году, пока сложно — понятно, что любой из факторов может сыграть больше или меньше. Но я думаю, что рост цен на 20% год к году в принципе станет ожидаемым для отрасли», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам объяснили, сколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью.