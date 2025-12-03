Названы последствия отмены НДФЛ для пенсионеров с низкими доходами

Отмена налога на доходы физлиц (НДФЛ) для пенсионеров с низким доходом не окажет существенного влияния на их материальное положение. Ситуаций, в которых пожилые граждане фактически платят налог, уже сейчас немного. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

По ее словам, подавляющее большинство доходов пенсионеров и так не облагается НДФЛ: пенсии не включаются в налогооблагаемую базу, а продажа урожая со своих участков также не требует уплаты налога. НДФЛ может возникать лишь в ограниченном числе случаев.

«Во-первых, это продажа имущества, но если объект находится в собственности более пяти лет, НДФЛ платить не нужно. Во-вторых, наличие официальной работы и получаемой заработной платы. В-третьих, выигрыш в лотерею. Таких ситуаций немного, поэтому отмена налога для пенсионеров с низким доходом не приведет к заметным изменениям уровня жизни. Исходя из этого, говорить о каких-либо существенных улучшениях материального положения не приходится», — заключила эксперт.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 24 ноября предложил полностью освободить пенсионеров в России от уплаты НДФЛ. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ранее в России предложили ввести «социальную десятину» ради пенсионеров.