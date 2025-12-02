На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Кивает головой, все нравится»: Путин о реакции Набиуллиной на его слова

Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова о фондовом рынке РФ
true
true
true
close
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, говоря о капитализации российского фондового рынка на форуме ВТБ «Россия зовет!», отметил реакцию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на его слова.

Путин заявил, что нужно повышать прозрачность управления акционерными обществами, а также поручил правительству РФ до конца 2026 года включить в программу создания акционерной стоимости крупнейшие госкомпании.

«Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это все нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются», — подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что по пути повышения прозрачности продвигаться, безусловно, нужно.

До этого на форуме российский президент назвал сумму прибыли банковского сектора в 2025 году. Он также отметил необходимость привлечения финансовых институтов к поддержке государственного развития регионов РФ.

Ранее Набиуллина рассказала, что помогло российской экономике адаптироваться к санкциям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами