«Кивает головой, все нравится»: Путин о реакции Набиуллиной на его слова

Путин пошутил о реакции Набиуллиной на его слова о фондовом рынке РФ

Президент России Владимир Путин, говоря о капитализации российского фондового рынка на форуме ВТБ «Россия зовет!», отметил реакцию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на его слова.

Путин заявил, что нужно повышать прозрачность управления акционерными обществами, а также поручил правительству РФ до конца 2026 года включить в программу создания акционерной стоимости крупнейшие госкомпании.

«Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это все нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний, реально учитывать все сложности, с которыми они сталкиваются», — подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что по пути повышения прозрачности продвигаться, безусловно, нужно.

До этого на форуме российский президент назвал сумму прибыли банковского сектора в 2025 году. Он также отметил необходимость привлечения финансовых институтов к поддержке государственного развития регионов РФ.

Ранее Набиуллина рассказала, что помогло российской экономике адаптироваться к санкциям.