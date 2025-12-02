На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал сумму прибыли российского банковского сектора в 2025 году

Путин: банковский сектор РФ получит 3,2–3,5 трлн рублей прибыли по итогам года
Михаил Терещенко/РИА Новости

По итогам 2025 года банковский сектор РФ получит прибыль в размере 3,2–3,5 трлн рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«В 2022 году с около нулевым финансовым результатом отработали, то [тогда] 200 млрд была прибыль. В 2023-м она составила 3,2 трлн, в 2024-м - 3,8 трлн. По прогнозу Банка России, по итогам 2025 года банковский сектор отработает с прибылью 3,2-3,5 трлн рублей», — заявил президент.

Президент РФ также отметил, что нужно увеличивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики.

«Убежден, необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики, наших территорий и населенных пунктов, повышать отдачу, эффект для реального производства от использования кредитных ресурсов. При этом очень важно, чтобы средства банков и прибыль, сбережения граждан, компаний направлялись на воплощение бизнеса и идеи не только в мегаполисах и центрах деловой жизни, а повсеместно во всех регионах РФ», — добавил он.

Путин уточнил, что на региональном уровне в РФ запущены агентства развития, которые занимаются сопровождением инвесторов, а также помогают им при оформлении земельных участков. По словам главы государства, агентства развития также созданы для решения инфраструктурных вопросов.

До этого на инвестиционном форуме Путин прокомментировал действия России на Украине, и спрогнозировал ситуацию в случае нападения ЕС.

Ранее Набиуллина рассказала, что помогло российской экономике адаптироваться к санкциям.

