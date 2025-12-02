Президент РСПП назвал приемлемой для бизнеса ключевую ставку в 10-12%

Президент РСПП Шохин: ключевая ставка в 10-12% является приемлемой для бизнеса

Ключевая ставка 10-12% приемлема для российского бизнеса. Об этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, при таком уровне ключевой ставки можно говорить о быстром восстановлении инвестиционных проектов. Снижение ставки в сентябре до 17% было воспринято бизнесом как недостаточное, пояснил Шохин.

«Идеально — ставка ниже 10%», — сказал он.

При этом, отметил глава РСПП, инфляция не обязательно должна быть на уровне 4%.

Центробанк на заседании 24 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года.

