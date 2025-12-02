МИД Индии анонсировал подписание соглашений в ходе визита Путина в Нью-Дели

МИД Индии: соглашения в разных областях будут подписаны в ходе визита Путина

Соглашения в различных областях сотрудничества России и Индии будут подписаны во время визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Об этом заявили в индийском МИД, сообщает ТАСС.

«Этот список постоянно расширяется», — добавили в МИД.

До этого в Кремле заявили, что Россия готова сотрудничать с Индией в борьбе с терроризмом. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

Он отметил, что Россия решительно «осуждает терроризм в какой бы форме он не проявлялся и каков бы ни был источник терроризма».

Песков также отметил, что Россия сильно пострадала от действий террористов.

До этого Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что Индия и КНР смогут урегулировать взаимные проблемы для сохранения глобальной стабильности. Он уточнил, что РФ намерена развивать отношения и с Индией, и с Китаем. Он назвал эти страны «самыми мудрыми в мире» и выразил надежду, что им хватит мудрости, чтобы решить все проблемы.

Ранее Дума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных сил и оружия.