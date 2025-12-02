На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили о готовности России сотрудничать с Индией в борьбе с терроризмом

Песков: Россия готова сотрудничать с Индией в борьбе с терроризмом
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия готова сотрудничать с Индией в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что Индия неоднократно сталкивалась с этой угрозой (терроризма – прим.ред.), и мы поддерживаем индийский народ и осуждаем терроризм. И, конечно же, мы считаем, что единственный способ борьбы с терроризмом – это международное сотрудничество», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что Россия сильно пострадала от действий террористов.

«Мы решительно осуждаем терроризм, в какой бы форме он ни проявлялся и каков бы ни был источник этого терроризма», – подчеркнул представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что Индия и КНР смогут урегулировать взаимные проблемы для сохранения глобальной стабильности. Он уточнил, что РФ намерена развивать отношения и с Индией, и с Китаем. Он назвал эти страны «самыми мудрыми в мире», и выразил надежду, что им хватит мудрости, чтобы решить все проблемы.

Ранее в Кремле рассказали о поставках энергоресурсов в Индию

