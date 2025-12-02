Орешкин назвал условие для ослабления рубля

Для ослабления курса рубля необходимо агрессивно наращивать импорт. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, если российское правительство считает, что «для каких-то целей развития нужен более слабая» национальная валюта, должна проводиться «агрессивная политика наращивания импорта в каких-то определенных сегментах».

«Пока я этого от правительства не вижу», — добавил Орешкин.

Накануне директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин спрогнозировал, что курс рубля может снизиться к доллару и евро на 20% и более, если снятие антироссийских санкций будет происходить в сложный для РФ момент — например, при замедлении роста экономики страны.

28 ноября эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов высказал мнение, что в случае заключения мира между Россией и Украиной курс доллара упадет до 70-72 рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль.