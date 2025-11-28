На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, каким будет курс доллара в случае мира между Россией и Украиной

Финансист Смирнов: доллар будет стоить 70 руб. в случае мира между РФ и Украиной
Shutterstock/FOTODOM

В случае заключения мира между Россией и Украиной курс доллара упадет до 70-72 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

По его словам, как можно было заметить на прошлой неделе, реакция участников финансового рынка на внешнюю деэскалацию приводит к существенному укреплению рубля. Пока сценарий с быстрым подписанием мирного договора не выглядит для эксперта реальным, так как стороны имеют слишком глубокие противоречия в некоторых принципиальных вопросах.

«Активное публичное освещение работы над заключением мира способно продолжать оказывать поддержку рублю. С большой вероятностью доллар обновит трехлетние минимумы, то есть опустится ниже 78 рублей. В течение непродолжительного периода возможны достаточно глубокие просадки из-за дисбаланса спроса и предложения. В качестве примерного ориентира на случай заключения мира можно рассматривать диапазон в 70–72 рубля, вблизи которого курс доллара находился в конце 2021 года», — отметил Смирнов.

По его словам, если допустить безусловную реализацию сценария с заключением мира к концу года, стоит ожидать существенного спекулятивного укрепления нацвалюты. Уменьшение части геополитических рисков будет сигнализировать о потенциальном снятии внешних ограничений, что вызовет рост привлекательности рублевых активов и внешнего спроса на рубль, пояснил Смирнов. В таком случае объем свободного предложения на рынке сокращается, что приводит к относительному укреплению нацвалюты, добавил финансист.

По данным Investing.com, 27 ноября доллар стоил 78,1–79 рублей.

Ранее был спрогнозирован курс доллара на следующую неделю.

