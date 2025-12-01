На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо условие для ослабления рубля в случае снятия санкций

Финансист Брагин: рубль рискует рухнуть при снятии санкций при замедлении роста ВВП
true
true
true
close
Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

Курс рубля может снизиться к доллару и евро на 20% и более, если снятие санкций будет происходить в сложный для России момент — например, при замедлении роста экономики. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Если мы рассматриваем снятие вообще всех ограничений, включая внешние, связанные с санкциями, причем будет уверенность, что новых санкций не будет, то реакция будет зависеть от условий, в которых ограничения будут сняты. Если это произойдет в момент сложной ситуации в России, например замедления роста ВВП, ухудшения ожиданий, слабой динамики рынков российских активов, но при этом красивого роста на внешних рынках (S&P 500 и прочее), то ослабление рубля может составить и 20%, и более», — отметил Брагин.

По его словам, если же ситуация на внешних рынках будет, наоборот, пугающей, ослабления рубля может и не произойти. Брагин пояснил, что если еще станут доступны заблокированные активы, их продажа и вывод денег в Россию может укрепить рубль на те же условные 20%. То же самое верно и в случае снятия ограничений без гарантий того, что события 2022 года не повторятся. Даже в случае хорошего состояния внешних рынков будет работать фактор ухода от риска, предупредил финансист.

Он сказал, что сейчас ситуация напоминает историю с «железным занавесом» — формально Россия не закрывалась, а ограничения ввели западные страны.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал курс доллара в случае снятия санкций с России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами