Названо условие для ослабления рубля в случае снятия санкций

Курс рубля может снизиться к доллару и евро на 20% и более, если снятие санкций будет происходить в сложный для России момент — например, при замедлении роста экономики. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Если мы рассматриваем снятие вообще всех ограничений, включая внешние, связанные с санкциями, причем будет уверенность, что новых санкций не будет, то реакция будет зависеть от условий, в которых ограничения будут сняты. Если это произойдет в момент сложной ситуации в России, например замедления роста ВВП, ухудшения ожиданий, слабой динамики рынков российских активов, но при этом красивого роста на внешних рынках (S&P 500 и прочее), то ослабление рубля может составить и 20%, и более», — отметил Брагин.

По его словам, если же ситуация на внешних рынках будет, наоборот, пугающей, ослабления рубля может и не произойти. Брагин пояснил, что если еще станут доступны заблокированные активы, их продажа и вывод денег в Россию может укрепить рубль на те же условные 20%. То же самое верно и в случае снятия ограничений без гарантий того, что события 2022 года не повторятся. Даже в случае хорошего состояния внешних рынков будет работать фактор ухода от риска, предупредил финансист.

Он сказал, что сейчас ситуация напоминает историю с «железным занавесом» — формально Россия не закрывалась, а ограничения ввели западные страны.

