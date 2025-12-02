На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ВТБ поддержал дискуссию о проблемах курсообразования рубля

Глава ВТБ Костин поддержал призыв признать проблему курсообразования рубля
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин поддержал необходимость признать проблему с курсообразованием рубля, о которой говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Как передает «Коммерсантъ», свое мнение он высказал в кулуарах форума ВТБ «Россия Зовет!».

По данным «Ъ», в преддверии форума Пьянов написал пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», в которой описал изменения курса рубля метафорой «безумные качели». По его мнению, в России наблюдается серьезная проблема с формированием курса рубля, и применявшиеся в прошлом методики не работают. На пресс-конференции топ-менеджер отметил, что, к примеру, трудно объяснить партнерам из Китая, как формируется курс рубля к юаню.

«Это очень сложно объяснить нашим внешнеэкономическим партнерам... Самое важное — это признать эту проблему и начать это обсуждение», — сказал Пьянов.

Глава ВТБ в свою очередь выразил согласие с ним.

«Я послушал, я поддерживаю. В прозе», — сказал Костин.

До этого глава Сбербанка Герман Греф на полях Петербургского международного экономического форума охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм».

По его словам, на внутреннем рынке сейчас наблюдается сразу несколько серьезных проблем. В частности, высокие реальные процентные ставки мешают бизнесу инвестировать, что может замедлить экономический рост. Кроме того, Греф отметил, что курс рубля находится далеко от равновесного значения — по его мнению, сбалансированный курс должен составлять более 100 рублей за доллар, тогда как сейчас он держится на уровне 78–79 рублей.

Ранее Песков объяснил, почему Россия предпочитает использовать нацвалюты.

