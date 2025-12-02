Курс доллара на внебиржевом рынке упал до 77 рублей

Внебиржевой курс доллара упал до 77 рублей впервые с 12 мая 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 14:26 мск курс доллара падал на 42 копейки относительно предыдущего закрытия — до 77,04 рубля, а незадолго до этого — до 77 рублей ровно.

После того как прошлым летом Московская биржа приостановила торги долларом, единственным по-настоящему показательным ориентиром для рубля стал курс юаня. Торги им проходят с 10:00 до 19:00 мск, и именно в этот период можно корректно рассчитать эквивалент курса доллара — через соотношение доллара к юаню на рынке Forex и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

19 ноября управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев спрогнозировал, что средний курс доллара составит 88–95 рублей в 2026 году. По его словам, сильный рубль не отменяет базовый инстинкт россиян в сохранении капитала: население продолжает покупать валюту, потому что не верит в фундаментальную устойчивость текущего курса и закладывает будущие потенциальные шоки, в том числе бюджетные, санкционные и геополитические.

