Власти РФ заявили, что в 2025 году можно ожидать рекордного урожая зерновых

Патрушев: урожай зерновых в 2025 году будет одним из самых значительных
Eduard Korniyenko/Reuters

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе выступления на совещании, посвященном ходу сезонных полевых работ, заявил, что урожай зерновых 2025 году будет одним из самых значительных в новейшей истории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории», — отметил он.

По его словам, объем зерна в бункерном весе на данный момент уже превышает 145 млн тонн. Однако из-за погоды может быть достаточно значительная рефакция скидка с цены или веса товара, которая предоставляется при обнаружении несоответствия качества или недостачи товара условиям договора.

25 ноября стало известно, что исследователи Казанского аграрного университета выяснили, как предсказать урожай пшеницы в серых лесных почвах. Они создали две формулы: одна считает урожай по количеству фосфора в земле, другая — по калию. Достаточно знать, сколько этих элементов в почве, чтобы понять, какой урожай получится.

Новый метод можно применять в районах с серыми лесными почвами, которые занимают 2,3% территории России. Они характерны для лесостепной зоны, которая протянулась узкой полосой через всю Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую равнины вплоть до предгорий Алтая и Саян.

Ранее РИА Новости сообщили, что Эрдоган намерен обратиться к Путину по вопросу возобновления зерновой сделки.

