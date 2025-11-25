Казанские ученые научились прогнозировать урожай пшеницы по составу почвы

Исследователи Казанского аграрного университета выяснили, как предсказать урожай пшеницы в серых лесных почвах. Они создали две формулы: одна считает урожай по количеству фосфора в земле, другая — по калию. Достаточно знать, сколько этих элементов в почве, чтобы понять, какой урожай получится. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Казанском ГАУ.

Формулы выглядят просто. Для расчета по фосфору нужно умножить его содержание в почве на 0,11 и прибавить 8,4. Для калия — умножить на 0,15 и прибавить 5,2. Результат показывает урожайность в центнерах с гектара. Например, если в почве 150 миллиграммов фосфора на килограмм, урожай составит около 25 центнеров с гектара. Формулы проверили на данных за 52 года — они работают. Точность таких расчетов подтверждена полувековой статистикой: коэффициент корреляции составил от 0,61 до 0,67, что говорит о достоверной связи между показателями.

Новый метод можно применять в районах с серыми лесными почвами, которые занимают 2,3% территории России. Они характерны для лесостепной зоны, которая протянулась узкой полосой через всю Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую равнины вплоть до предгорий Алтая и Саян.

Серые лесные почвы формируются в южной части лесной зоны и в лесостепи под травянистыми широколиственными лесами в Европейской России и мелколиственными лесами в Сибири на глинистых и суглинистых отложениях, а также в южных горных системах (Северный Кавказ, Южный Урал, Алтай, Забайкалье).

«Мы нашли четкую связь между содержанием фосфора и калия в почве и урожаем пшеницы. Теперь можно взять результаты анализа земли на любом поле и посчитать, сколько центнеров зерна с гектара там вырастет. Мы посчитали баланс питательных веществ за все эти годы. Оказалось, что фосфора в почве накопилось больше тонны на гектар, калия — больше полутонны. Растения использовали часть этих запасов, но основная масса осталась в земле. Поэтому даже когда удобрений стали вносить меньше, урожаи не упали», — рассказала доцент кафедры агрохимии и почвоведения Казанского ГАУ Лилия Гаффарова.

Формулы помогают фермерам решать, сколько удобрений нужно внести. За 52 года накопился уникальный массив данных, который позволил проследить долгосрочные изменения в составе почв и их влияние на урожайность. Хозяйства смогут точнее рассчитывать затраты на удобрения и планировать объемы производства зерна.

