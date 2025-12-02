На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт спрогнозировал курс юаня на начало декабря

Экономист Тимошенко: курс юаня в начале декабря составит 11-11,25 рубля
Depositphotos

В фокусе рынка — по-прежнему, данные по сокращению валютной выручки при снижении закупок валюты крупнейшими экспортерами. Данный тренд добавляет оптимизма рублю. Об этом в интервью РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

При этом, по его словам, курс национальной валюты в паре с юанем, во многом продолжают определять геополитика, инфляционные показатели, а также ситуация с экспортно-импортным балансом.

Юань, тем временем, находится под глобальным давлением экономической напряженности. Его курс в начале декабря составит 11-11,25 рубля, спрогнозировал финансист.

Глава ВТБ Андрей Костин до этого говорил, что главной причиной укрепления рубля стало снижение импорта, когда спрос на валюту упал и граждане перестали копить доллары. Нынешний курс, по его словам, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров.

Ранее Греф назвал равновесный курс доллара.

