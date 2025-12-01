На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Костин назвал причины укрепления рубля

Костин: текущий курс рубля не устраивает ни бюджет, ни экспортеров
Алексей Никольский/РИА Новости

Главной причиной укрепления рубля стало снижение импорта, когда спрос на валюту упал и граждане перестали копить доллары. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

«Там несколько факторов. Прежде всего, низкий импорт. Продажу валюты, юаней, правительством тоже надо прекратить. Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы», — сказал он.

Костин отметил, что Центробанк смотрит на отдельные сделки банков. Нынешний курс не устраивает ни бюджет, ни экспортеров.

19 ноября управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев спрогнозировал, что средний курс доллара составит 88–95 рублей в 2026 году. По его словам, сильный рубль не отменяет базовый инстинкт россиян в сохранении капитала: население продолжает покупать валюту, потому что не верит в фундаментальную устойчивость текущего курса и закладывает будущие потенциальные шоки, в том числе бюджетные, санкционные и геополитические.

Ранее курс доллара упал ниже 79 рублей.

