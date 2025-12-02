Экономический сектор Германии пришел в упадок из-за антироссийских санкций. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает американский журнал The National Interest (NI).

Промышленность страны не может стабильно развиваться без поставок российских энергоносителей. Так, потеря газопровода «Северный поток 2», который подпитывал немецкую промышленную мощь, «полностью выпотрошила» сильнейшую экономику ФРГ.

Введение эмбарго на российскую нефть рискует обернуться для Германии новыми проблемами. Спад в экономике уже прогнозируется в восточной части страны.

Издание приходит к выводу, что действия Североатлантического альянса против России на Украине ослабили европейский экономический проект.

2 ноября сообщалось, что каждая третья компания Германии планирует сокращения в следующем году.

28 октября министр экономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что Германия переживает экономический спад и в настоящее время является неконкурентоспособной.

Ранее в Германии назвали одно условие для восстановления отношений с Россией.