Глава ВТБ высказался об изъятии активов России по плану Трампа

Глава ВТБ Андрей Костин оценил один из пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, фразой «без них обойдемся». Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

«Что касается изъятия наших денег (имеются в виду замороженные активы — «Газета.Ru») — в конце концов и без них обойдемся. Только беда в том, что деньги эти могут пойти на войну, а не на мир», — сказал глава кредитной организации.

Костин добавил, что сам факт изъятия активов является «воровством и бандитизмом». При этом, по словам главы ВТБ, территориальный вопрос и вступление Украины в НАТО являются самыми острыми темами для России.

23 ноября США и Украина провели в швейцарской Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали об обсуждении российских активов на переговорах США и Украины.