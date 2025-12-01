Доходы от продажи российской рыбы в Китай выросли в 2025 году

Рыбный союз: доходы России от продажи рыбной продукции в КНР выросли на 15%

По итогам первых десяти месяцев 2025 года суммарные доходы российских рыболовов от сбыта своей продукции в Китай увеличились на 15%. Об этом сообщили ТАСС в Рыбном союзе.

«Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе - октябре 2025 года снизился на 4% в весе и вырос на 15% в деньгах, до 895 тыс. тонн на сумму $2,5 млрд», — говорится в сообщении.

При этом экспорт мороженого филе минтая за указанный период снизился на 65% в физическом выражении. Стоимость же снизилась сразу на 50%.

Недавно гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай отметил, что в розничных магазинах России наценки на рыбу достигают 200% от себестоимости ее добычи. Отпускная стоимость рыбаков не сильно меняет цену, а вот поставка в розничные сети поднимает ее на 50, 100, а то и 200%.

За год в России наиболее заметно выросли цены на скумбрию. По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», подорожание составило 42,9%.

